Suriye sınırındaki camilerden sela okundu
- Şanlıurfa'nın sınır ilçeleri Akçakale ve Ceylanpınar'daki camilerden önce sela, ardından da Türkçe ve Arapça dualar edildi
Genel 10.10.2019, 01:08
ŞANLIURFA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki camilerde sela okundu ve dua edildi.
Verilen talimatla Akçakale ve Ceylanpınar'daki camilerde önce sela okundu, ardından da Türkçe ve Arapça dualar edildi.
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