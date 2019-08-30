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Suriye sınırındaki Yayladağı’nda 30 Ağustos kutlamaları
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Genel 30.08.2019, 12:47
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerde 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine değinildi.
Törene protokol üyelerinin yanı sıra askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş üyeleri ve vatandaşlar katıldı.(İHA)
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