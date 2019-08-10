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Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi
Irak yönünden gelen ABD’nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoyun, Suriye’nin Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden kentin iç kısımlarına doğru ilerlemesi Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Genel 10.08.2019, 11:33 10.08.2019, 12:06
Irak yönünden gelen ABD’nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoyun, Suriye’nin Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden kentin iç kısımlarına doğru ilerlemesi Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
(İHA)
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