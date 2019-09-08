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Suriye'de ders zili çaldı

- Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ders zili çaldı

Genel 08.09.2019, 14:47
Suriye'de ders zili çaldı
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AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı.

Ülkenin kuzeyindeki Afrin, Bab, Cerablus ve Azez kent merkezleri ve ona bağlı belde ve köylerde eğitim gören yaklaşık 350 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı vesilesiyle açılış töreni düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerle başlayan tören sonrasında Kilis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare, tek tek sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Törene, öğrenci velileri, yerel meclis üyeleri ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Azez Eğitim Koordinatör Danışmanı Yaşar Kurt da katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nadir Horanı da yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinci içinde olduklarını söyledi.

5. sınıf öğrencisi Abdullah Saim de "İnşallah bu sene daha çok çalışıp başarılı olacağım. Okulumuz açıldı. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi tekrardan görmekten çok mutluyum." dedi.

#suriye #Suriye’de ders zili çaldı
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