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Suriye’deki ilk müşterek devriyesi sona erdi

Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.

Genel 08.09.2019, 13:10
Suriye’deki ilk müşterek devriyesi sona erdi

Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.

Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgede devriye için Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgede bekleyen ABD bayraklı zırhlı araçlar, Türk zırhlı araçları ile buluşarak Fırat’ın doğusunda ortak devriye görevine başlamıştı. Suriye’nin Türkiye sınırındaki Telabyad ve Rasulayn kentleri arasında yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hatta gerçekleşen müşterek kara devriyesi 3 saat sürdü. Zırhlı araçlarla bölgede seyir eden Türk komandolar ve ABD askerleri, devriyenin tamamlanmasının ardından yeniden Türkiye sınırına döndü. Türk zırhlı araçlar, sınır hattındaki beton bloklar kaldırılarak açılan kapıdan ülkeye geçiş yapıyor.

Devriye esnasında ABD ve Türkiye’ye ait zırhlı araçlara Atak helikopterleri de eşlik ederken, güzergahta insansız hava araçları ile de görüntü alındı.

(Said Vakkas Yağcı - Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)
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