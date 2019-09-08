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Suriye’deki ilk müşterek devriyesi sona erdi
Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.
Genel 08.09.2019, 13:10
Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.
Devriye esnasında ABD ve Türkiye’ye ait zırhlı araçlara Atak helikopterleri de eşlik ederken, güzergahta insansız hava araçları ile de görüntü alındı.(Said Vakkas Yağcı - Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)
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