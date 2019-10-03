Suriye’den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye’den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4’ü mezarları başında anıldı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye’den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4’ü mezarları başında anıldı.
Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısır eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba Ömer Timuçin’e başsağlığı dileyerek sabır ve metanet temennisinde bulundu. Baba Ömer Timuçin, ziyaretlerinden dolayı başkan yardımcılarına ve gelen heyete teşekkür ederek, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı memnuniyetini iletti. Olayda hayatını kaybeden Timuçin ailesi için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Suriye’nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinden 3 Ekim 2012’de atılan top mermisi, sınırı aşarak Akçakale ilçesindeki Timuçin ailesinin bulunduğu eve düşmüş, olayda 4’ü aynı aileden toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.(İHA)
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