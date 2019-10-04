Suriye’den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye’den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4’ü mezarları başında anıldı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye’den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4’ü mezarları başında anıldı.
Ekim 2012’de Suriye’den atılan havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu anne ve 3 çocuğu ile o anda aynı evde misafir olarak bulunan 1 çocuk hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden Timuçin ailesinin fertleri vefatlarının 7’nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Anma programına Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısır, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ve ölenlerin yakınları katıldı.
Suriye’nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinden 3 Ekim 2012’de atılan top mermisi, sınırı aşarak Akçakale ilçesindeki Timuçin ailesinin bulunduğu eve düşmüş, olayda 4’ü aynı aileden toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)
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