Son Dakika
"Bir Usta Bin Usta Projesi"ne bir ödül de Sardis’den
Atatürk'ün Ankara'ya gelişine tanıklık eden fotoğraf sergisine büyük ilgi
Ankara Büyükşehir kapattı, Mamak sahip çıktı!
Kara araçları ve İHA’lar Telabyad’ın doğusunda
ALES sonuçları açıklandı
Ankara merkezli 3 ilde içki kaçakçılığı operasyonu

Suriye’den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye’den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4’ü mezarları başında anıldı.

Genel 03.10.2019, 21:29 04.10.2019, 10:35
Suriye’den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
banner63

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye’den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4’ü mezarları başında anıldı.

Ekim 2012’de Suriye’den atılan havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu anne ve 3 çocuğu ile o anda aynı evde misafir olarak bulunan 1 çocuk hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden Timuçin ailesinin fertleri vefatlarının 7’nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Anma programına Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısır, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ve ölenlerin yakınları katıldı.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısır eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba Ömer Timuçin’e başsağlığı dileyerek sabır ve metanet temennisinde bulundu. Baba Ömer Timuçin, ziyaretlerinden dolayı başkan yardımcılarına ve gelen heyete teşekkür ederek, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı memnuniyetini iletti. Olayda hayatını kaybeden Timuçin ailesi için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Suriye’nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinden 3 Ekim 2012’de atılan top mermisi, sınırı aşarak Akçakale ilçesindeki Timuçin ailesinin bulunduğu eve düşmüş, olayda 4’ü aynı aileden toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

banner62
#Şanlıurfa #havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı #suriye
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@