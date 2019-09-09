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Suriye'den İsrail'e roket saldırısı
- İsrail ordusu, Suriye'den İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını ancak roketlerin topraklarına ulaşmadığını duyurdu
Genel 09.09.2019, 11:48
KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Suriye'den İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını açıkladı.
Atılan roketlerin hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıyla ilgili İran destekli Kudüs Tugayları suçlandı.
Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Suriye'deki tüm olaylardan Beşşar Esed rejimini sorumlu tuttuğu kaydedildi.
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