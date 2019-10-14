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Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek
Türkiye - Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi’ne destek verdi.
Genel 14.10.2019, 16:12 14.10.2019, 16:43
Türkiye - Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi’ne destek verdi.
Şanlıurfa ve Gaziantep’ten Akçakale ilçesine gelen Suriyeli aşiret liderleri, sınırın sıfır noktasında basın açıklaması yaptı. Teröre tepki gösteren Suriyeliler, Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Aşiret liderleri yapılan operasyon nedeniyle Türk askerine, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç - İsmail Coşkun/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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