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Suriyeli genç yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

- Cüzdanın sahibi emekli kimya öğretmeni Hasan Ateşoğlu: - "Suriyeli veya Türkiyeli önemli değil. Suriyeliler bizimle farklı değil. Orta Doğu kültürü bizde de onlarda da hakimdir. O bakımdan onlar Suriye'den geldiler falan diye onları töhmet altına alamayız"

Genel 28.09.2019, 22:34
Suriyeli genç yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli genç, yürürken yolda bulduğu, içinde iki bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Süleymaniye Mahallesi'nde evine doğru yürürken yerde para dolu cüzdan bulan Muhammed Nur Musilli karakola gitti.

İncelemede cüzdanın emekli kimya öğretmeni Hasan Ateşoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Cüzdanını almaya gelen Ateşoğlu, Suriyeli gencin asaletli davranış sergilediğini söyledi.

Cüzdanını kaybettiğini evine gelince anladığını ifade eden Ateşoğlu, "Karakoldan aradılar, içinde iki bin lira vardı. Ressamlık yaptığım için bazı yerlerden tahsilat yapmıştım. Ben zaten cüzdanı alınca 'Sayın, eksiğiniz var mı?' dediler, 'Gerek yok.' dedim. Suriyeli veya Türkiyeli önemli değil. Suriyeliler bizimle farklı değil. Orta Doğu kültürü bizde de onlarda da hakimdir. O bakımdan onlar Suriye'den geldiler falan diye onları töhmet altına alamayız." şeklinde konuştu.

Ateşoğlu, Suriyeli Musilli'nin anne ve babasını tebrik etmek gerektiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu, çocuğun aldığı aile terbiyesiyle ilgili. Haramı, helali işlemeleri ile ilgili. Komiser beni arayınca 'Suriyeli bir vatandaş getirdi.' dediler. Evdekiler de 'Bak ne güzel.' dediler, Suriyeli vatandaşın getirmiş olmasına. Oradan gelmiş, garip olan birisi, içindeki para az da değil, iki bin lira olan bir cüzdanı bulmuş. İçindekileri alıp geriye kalanları atıp gidebilirdi. Onun için bu, asaletle, alınan terbiyeyle ilgili."

Ateşoğlu, Suriyeli gence cüzdanı bulduğu için para vermek istediğini ancak kabul etmediğini sözlerine ekledi.

#bursa #cüzdan #suriyeli
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