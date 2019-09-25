Suriyeli kadın ve genç kızlara yönelik sosyal proje tanıtıldı
- Şanlıurfa'da "Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal ve Ekonomik İstikrarı ve Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" projesinin tanıtımı yapıldı - BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova: - "İnsani yardım ve mülteci destek programlarında kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının tam olarak gözetilmesi, karar alma süreçlerine dahil edilmeleri ve ekonomik açıdan güçlenmeleri, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada büyük önem taşımaktadır" - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil: - "Bugün Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile imzaladığımız mutabakat zaptının, Suriyeli ve Türk kadınların hayatına dokunacağına ve güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum"
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal ve Ekonomik İstikrarı ve Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" projesinin tanıtımı yapıldı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nden (GAP BKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya Hükümeti tarafından fonlanan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve GAP BKİ'nin iş birliği ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin teknik desteğiyle yürütülecek "Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal ve Ekonomik İstikrarı ve Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" projesi tanıtıldı.
Programda, Şanlıurfa'da uygulanacak projenin mutabakat zaptı, BM Kadın Birimi ile GAP BKİ arasında imzalandı.
BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova, burada yaptığı konuşmada, insani yardım ve desteklerin önemli olduğunu söyledi.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil de bölgede yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığını, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.
Karahocagil, "Özellikle kadınların güçlendirilmesi ve kalkınma sürecine entegrasyonunun sağlanması konusunda uzun yıllara dayalı bir tecrübemiz var. Sahip olduğumuz bu tecrübeleri, mülteci destek programları kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleri yoluyla paylaşıyoruz. Bugün Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile imzaladığımız mutabakat zaptının, Suriyeli ve Türk kadınların hayatına dokunacağına ve güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.
- Kodlama eğitimi de alacaklar
Proje kapsamında bine yakın Suriyeli ve Türk kadın ile genç kıza, geçim imkanlarına erişimlerinin artırılması eğitimleri verilecek.
Ayrıca bu eğitimlerin yanı sıra özgüven, güçlenme, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında kadınlara danışmanlık, yönlendirme, mentorluk hizmetleri, kodlama, bilgisayar okur-yazarlığı, programlama ve temel beceri eğitimleriyle de her yaşta kadının dijital becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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