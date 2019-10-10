Suriyeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, harekatın başarıya ulaşması için lokma döktü, Mehmetçik için dua etti
KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için lokma döktü, Mehmetçik'e dua etti.
90 ülkeden 7 bin 500 öğrencisi olan KBÜ'de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri (KÜLBİSS) etkinlikleri başladı.
Sosyal Yaşam Merkezi Meydanı'ndaki etkinlikler kapsamında Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sudan ve Suriyeli öğrenciler, açtıkları stantlarda kültürlerini ve yemeklerini tanıttı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad Yükseköğretim Bakanı ve N'dcemena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleri stantları gezdi, yemeklerin tadına baktı.
- "Biz insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz"
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri uluslararası öğrenci etkinliğinin başladığını söyledi.
Dün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını hatırlatan Polat, şunları kaydetti:
"Operasyonun ardından etkinliğimizin olması bir anlam ifade ediyor. Burada birçok ülkenin standı var. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar, hatta insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz. Bunu ülke olarak her yerde haykırdık. İnşallah teröre karşı dik duruşumuzu burada göstermiş olduk. Her daim teröre karşı barış ve adaletin yanında yer aldığımızı göstermiş oluyoruz."
Polat, etkinliğin iki gün boyunca devam edeceğini ve kurulan stantlarda her ülkenin kendi kıyafet ve yöresel yemeklerini sergileyeceklerini kaydetti.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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