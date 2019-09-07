Son Dakika
İran'da çatışma: 1 ölü
AB ve NATO, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişiminden memnun
Konya'da şüpheli ölüm
Asansörde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 43. haftasında sokaklarda
Kılıçdaroğlu’na yumurta atan saldırganın kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri yalnız bırakmadı
Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik

"Suriyelilere 40 milyar dolarlık harcama yaptık"

- AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan: - "Türkiye olarak şu ana kadar Suriyelilere 40 milyar dolarlık bir harcama yaptık"

Genel 07.09.2019, 21:25

KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Türkiye olarak şu ana kadar Suriyelilere 40 milyar dolarlık bir harcama yaptık." dedi.

Ceylan, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılan AK Parti Karabük İl Başkalığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de 18 yıldır çok önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Suriye meselesinin Türkiye'nin önünde çok ciddi bir mesele olarak durduğunu belirten Ceylan, "Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz. Ensar ruhuyla misafir etmenin gayreti içerisindeyiz. Batı dünyası, Suriyeli kardeşlerimize kapılarını bir bir kapatırken, 100-200 kişiyi misafir etmekten aciz kalırken, çok şükür, bu millet ekmeğini paylaşma pahasına, onları misafir etmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye olarak şu ana kadar Suriyelilere 40 milyar dolarlık bir harcama yaptık." diye konuştu.

Ceylan, eylül ayının Suriye'deki gelişmeler açısında kritik bir ay olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak istiyoruz. Orada bir PKK tehdidi söz konusu. 910 kilometrelik bir Suriye sınır hattımız var. Bu sınır hattının özellikle Fırat'ın doğu bölgesindeki kısımlarda, PKK'ya yandaş PYD/YPG yapılanması söz konusu. Bu da terör unsurlarının ülkemize girişi açısından çok büyük tehdit oluşturmaktadır. Buna göz yummamız mümkün değil."

Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer katıldı.

#AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan #İl danışma kurulu toplantısı #karabük #suriyeliler
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@