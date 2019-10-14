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Suriye’nin Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Malatya’da yaşayan Suriye’nin Abraz aşireti üyeleri Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Genel 14.10.2019, 15:32 14.10.2019, 16:45
Suriye’nin Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Malatya’da yaşayan Suriye’nin Abraz aşireti üyeleri Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Abraz aşireti adına açıklama yapan Muhammed Ahmet El Mişel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, ”Esad bize çok zulüm etti. Bütün bütün çocukları öldürdü, bütün teröristleri Suriye’ye getirdi. Bu süreçte hiçbir Arap devletlerinden ses çıkmadı, Türk halkı olmasaydı bize hiç kimse sahip çıkmazdı. Türk devleti ve Türk milleti bize yardım etti. Türkiye bütün Mazlumlara sınırlarını açtı. PKK, YPG bütün halka zulüm yaptı, bölgede yaşayan halkı rahatsız ediyordu. Şimdi Mısır ve Suudi Arabistan diyor ki? Türkiye yanlış yaptı. Türkiye mazlumların yanında durduğu için onlar Türkiye’nin karşısında durdular.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na sonuna kadar destek vereceklerini de ifade eden Muhammed Ahmet El Mişel, ”Biz Türk kardeşlerimizi ve askerini sonuna kadar destekliyoruz hem siyasi olarak hemde askeri olarak . Biz oradaki askerlerimizi Türk askerlerinin yanına gönderdik yanlarındayız. Siz Araplar neredesiniz? PKK o kadar zulüm yaptı siz hiç ses çıkartmadınız. Esad bize kimyasal silah kullandığı zaman neredeydiniz? Türkiye’ye karşı olan Araplar bizi temsil etmiyor” diye konuştu.

(Erdal Akbuğa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#abraz aşireti #Barış Pınarı Harekatı #destek #suriye
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