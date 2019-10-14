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Suriye’nin Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Malatya’da yaşayan Suriye’nin Abraz aşireti üyeleri Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Genel 14.10.2019, 15:32 14.10.2019, 16:45
Malatya’da yaşayan Suriye’nin Abraz aşireti üyeleri Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na sonuna kadar destek vereceklerini de ifade eden Muhammed Ahmet El Mişel, ”Biz Türk kardeşlerimizi ve askerini sonuna kadar destekliyoruz hem siyasi olarak hemde askeri olarak . Biz oradaki askerlerimizi Türk askerlerinin yanına gönderdik yanlarındayız. Siz Araplar neredesiniz? PKK o kadar zulüm yaptı siz hiç ses çıkartmadınız. Esad bize kimyasal silah kullandığı zaman neredeydiniz? Türkiye’ye karşı olan Araplar bizi temsil etmiyor” diye konuştu.
(Erdal Akbuğa/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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