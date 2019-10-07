Son Dakika
Kaybolan 90 yaşındaki kişinin önce bastonu sonra cesedi bulundu
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"

Suriye'nin kuzeyinde terör saldırıları: 14 yaralı

- Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bomba yüklü araç ve motosikletle iki eş zamanlı terör saldırısı düzenlendi - Saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı

Genel 07.10.2019, 15:58
Suriye'nin kuzeyinde terör saldırıları: 14 yaralı
banner63

ÇOBANBEY (AA) - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Çobanbey beldesi ve Azez ilçesinde düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesine bağlı Çobanbey ve Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez'de eş zamanlı iki terör saldırısı düzenlendi.

Çobanbey kent merkezinde Türkiye sınırına yakın bir noktada Suriye Milli Ordusu (MSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Azez'in batısındaki kontrol noktasına gelen motosikletli terörist intihar saldırısı düzenledi.

Saldırıda 8 sivil yaralanırken, eylemi gerçekleştiren terörist hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

#Fırat Kalkanı #SMO #suriye #terör saldırları
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@