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Suriye’ye askeri araç ve mühimmat takviyesi!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Genel 10.10.2019, 21:47 10.10.2019, 22:03
Suriye’ye askeri araç ve mühimmat takviyesi!
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30’un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hatay #suriye sınırı #araç #mühimmat
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