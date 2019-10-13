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Süryaniler yalan haberlere karşı medyayı uyardı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Süryaniler, terör örgütüne yakın hesaplardan paylaşılan yalan haberlere karşı uluslararası medyaya kaynaklarını doğrulama uyarısında bulundu.

Genel 12.10.2019, 03:05 12.10.2019, 10:20
Süryaniler yalan haberlere karşı medyayı uyardı

ROTTERDAM (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Süryaniler, terör örgütüne yakın hesaplardan paylaşılan yalan haberlere karşı uluslararası medyaya kaynaklarını doğrulama uyarısında bulundu.

Merkezi Hollanda'nın Hengelo kentinde bulunan Dünya Süryaniler Birliği (WCA), sosyal medyadan, Amerikan televizyon kanalı NBC'nin 10 Ekim'de terör örgütü yanlısı bir muhabiri kaynak göstererek bir Süryani anne ve çocuğunun Türk ordusunun saldırı sonucu öldürüldüğü haberinin yalan olduğu bilgisini paylaştı.

WCA, NBC'nin haberini de ekleyerek şu mesajı paylaştı:

"Kuzey Doğu Suriye'de bu hafta sıfır Süryani Hrıstiyanı öldürüldü. Açıklama çok yakında, fakat medyaya: Lütfen, kaynaklarınızı doğrulayın, en azından YPG olmayanları da göster, mevcut makalelerinizi düzeltin, okuyucularınızı ve halkı yanlış yönlendirmeyin ve halkımızı evde korkutmayı bırakın!"

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#hollanda #Dünya Süryaniler Birliği #yalan haber #terör örgütü #Barış Pınarı Harekatı #Terör örgütü YPGPKK
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