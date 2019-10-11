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Süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.Belkaya Mahallesi'nde ikamet eden Ercan Şanal (19), ahırdaki hayvanları sağmak için süt sağma makinesini kullandığı sırada...
Genel 11.10.2019, 11:32
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Şanal, 112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanal hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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