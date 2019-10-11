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Süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.Belkaya Mahallesi'nde ikamet eden Ercan Şanal (19), ahırdaki hayvanları sağmak için süt sağma makinesini kullandığı sırada...

Genel 11.10.2019, 11:32
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Belkaya Mahallesi'nde ikamet eden Ercan Şanal (19), ahırdaki hayvanları sağmak için süt sağma makinesini kullandığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Şanal, 112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanal hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#konya #Ereğli ilçesi #elektrik
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