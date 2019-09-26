Suudi Arabistan enerjide yeniden iç talebi karşılayacak seviyeye yaklaştı
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı sonrasında yeniden iç talebi karşılayacak üretim kapasitesine yaklaştıklarını duyurdu. Bin Selman,...
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı sonrasında yeniden iç talebi karşılayacak üretim kapasitesine yaklaştıklarını duyurdu.
Bin Selman, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, etan gazında iç talebin günlük 940 milyon metreküp olduğunu, üretimin ise günlük 900 milyon metreküpe ulaştığını belirtti.
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.
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