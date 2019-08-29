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Suudi Arabistan, Husilere ait bir İHA'yı düşürdü
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki'den naklettiği habere göre, Husilerin Yemen'den...
Genel 28.08.2019, 22:55
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki'den naklettiği habere göre, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği bir İHA düşürüldü. İHA'nın nerede düşürüldüğüne dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
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