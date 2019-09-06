Son Dakika
Filenin Sultanları’nın finale olan inancı tam
“Başörtüsü yasağı 'Senegal laik bir devlettir' ilkesiyle bağdaşmıyor“
“Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı“ sergisi
Havalimanlarını ilk 8 ayında 140 milyon yolcu kullandı
Dink cinayeti davasında ara karar
İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
“Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık“
“IKBY Sünni Arapların evlerine dönmesine izin vermiyor“
DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
İEF'ye girişte “temassız“ dönem

Suudi Arabistan Husilerin füzesini havada imha etti

- Husilerin ateşlediği balistik füze Yemen sınırları içinde etkisiz hale getirildi

Genel 06.09.2019, 16:31 06.09.2019, 17:12
Suudi Arabistan Husilerin füzesini havada imha etti
banner63

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Necran kentini hedefleyen Husilerin ateşlediği balistik füze havada imha edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'in Amran kentinden fırlatılan füzenin Sada kenti semalarında etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Maliki, Husilerin balistik füze saldırısıyla insan haklarına ilişkin uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husi yanlısı medya organlarında yer alan açıklamasında, Bedir 1 tipi balistik füze ile Necran Havaalanı'ndaki insansız hava aracı depolarını vurduklarını ifade etti.

Hedefin yüksek hassasiyetle vurulduğunu aktaran Seri, saldırının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

#Balistik #Husi #Suudi Arabistan #yemen
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@