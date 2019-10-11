Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
Genel 11.10.2019, 09:00 11.10.2019, 09:51
TAHRAN (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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