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Suudi Arabistan Kralı, öldürülen korumasının ailesini kabul etti

- Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, arkadaşı tarafından öldürülen kralın yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ailesine taziyelerini iletti

Genel 30.09.2019, 17:25
Suudi Arabistan Kralı, öldürülen korumasının ailesini kabul etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, arkadaşı tarafından öldürülen kralın yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ailesini kabul etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Kral Selman, Fağım'ın ülkeye hizmet konusunda ne kadar özverili bir insan olduğundan söz etti.

Aileyle ayrı bir görüşme gerçekleştiren Veliaht Prens Bin Selman da Fağım'ın "ölümünün herkesi üzdüğünü" söyledi.

Fağım'ın ailesi de taziye için teşekkür etti.

Veliaht Prens Bin Selman'ın aileyle görüşmesinde Devlet Bakanı ve Bakanlar Kurulu Üyesi Prens Turki bin Muhammed bin Fahd bin Abdulaziz ile İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif bin Abdulaziz de hazır bulundu.

- Arkadaşı tarafından öldürüldü

Kral Selman'ın yakın korumalarından Tümgeneral Fağım'ın bir arkadaşı tarafından vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

Mekke polisince dün yapılan açıklamada, Fağım'ın önceki akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyaret ettiği sırada aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtilmişti.

Tartışma esnasında Al Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedilmişti.

#Muhammed bin Selman #Suudi Arabistan
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