Son Dakika
Partilerinden ayrılan İYİ Partililer MHP’ye geçti
17. Dünya Atletizm Şampiyonası erkeklerde Japon Suzuki, kadınlarda Çinli Liang aldı
Meme kanserinde erken teşhisin önemi
Erzincan'da kaçak avlanmaya 23 bin 552 lira ceza
İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçilere yeniden açıldı
Adalet Bakanlığından yurt dışında arabuluculuk eğitimi

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Genel 29.09.2019, 10:56
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Fağım'ın cenazesinin bugün Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.


#Memduh Al Ali #öldürüldü #Suudi Arabistan #Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından tümgeneral Abdulaziz bin Beddah e
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Galatasaray 6 9
6. Başakşehir 6 8
7. Denizlispor 6 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Bursaspor 6 12
2. Ümraniye 6 11
3. Akhisar Bld.Spor 5 10
4. Keçiörengücü 6 10
5. Adana Demirspor 5 9
6. Fatih Karagümrük 5 9
7. İstanbulspor 6 9
8. Altay 6 9
9. Hatayspor 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@