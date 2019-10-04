"Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkese olumlu bakıyor"
- Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman: "Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkese olumlu bakıyor. Bu her zaman hedeflediğimiz bir şeydi. Somut olarak uygulanmasını temenni ediyoruz"
ADEN (AA) - Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırmama kararını olumlu karşıladıklarını belirtti.
Bin Selman Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Husilerin geçen ay Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurdukları yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkese olumlu bakıyor. Bu her zaman hedeflediğimiz bir şeydi. Somut olarak uygulanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Suudi yetkili şöyle devam etti:
"İran büyük bir küstahlıkla Yemen'i kendi çıkarları için kullanıyor. Bir yandan terörist eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten kaçarak Yemenlileri suçluyor. Diğer yandan sanki ateşkes istiyormuş gibi Yemenliler adına konuşarak onların değerini düşürüyor."
Yemen'deki İran destekli Husiler, 20 Eylül'de Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıklamıştı.
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