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Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla ikisi kadın 45 kişinin yargılandığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla...

Genel 03.10.2019, 16:37
Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla ikisi kadın 45 kişinin yargılandığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan biri Filipinli ikisi kadın 45 sanık, Ceza İhtisas Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

Dava kapsamında sanıkların, 3 cami saldırısı ile güvenlik güçlerini hedef alan bazı suikastlardan sorumlu tutulduğu belirtildi.

Haberde, Polis Albay Kitab Macid el-Hamadi'ye yönelik silahlı saldırının da dava dosyasında yer aldığı ifade edilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

Polis Albay Hamadi, Nisan 2016'da Ed-Davadimi ilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

#​Suudi Arabistan #terör #yargı
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