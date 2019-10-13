Suudi Arabistan'dan İran tankerine ilişkin ilk açıklama geldi
- Suudi Arabistan Sahil Güvenlik güçlerinin, saldırıya uğrayan İran bandıralı petrol tankerine yardım etmek istediği ancak iletişim kuramadığı bildirildi
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Sahil Güvenlik güçlerinin, Cidde kenti açıklarında, Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğrayan İran bandıralı petrol tankerine yardım etmek istediği ancak gemiyle iletişim kuramadığı açıklandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran bandıralı tankerinden dün yerel saatle 11.47'de ön tarafta oluşan hasar nedeniyle petrol sızıntısı yaşandığına dair Suudi Arabistan Sahil Güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine mesaj gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Koordinasyon merkezi tarafından tankere gerekli yardımın sağlanması için gelen bilgilerin analiz edildiği sırada, tankerin rotasına devam ettiği ve Cidde Limanı'nın 67 deniz mili güneybatısında olduğu tespit edilmiştir. Tanker, yapılan aramalara cevap vermeyerek, izleme sistemini de kapatmıştır." ifadesine yer verildi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bandıralı Sabiti adlı petrol tankerinde dün yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.
İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC), tankerin iki roketle hedef alındığını ancak saldırının kaynağının henüz belirlenemediğini açıklamıştı.
İran Milli Petrol Şirketi, bazı medya organlarında yer alan "Kızıldeniz'de petrol tankerini hedef alan roketlerin, Suudi Arabistan'dan atıldığı" yönündeki haberleri yalanlamıştı.
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