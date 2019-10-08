Suudi Arabistan'dan "küresel petrol ihtiyacını karşılamaya hazırız" vurgusu
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, yaklaşık bir ay önce milli petrol şirketi Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıların ardından küresel petrol ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre,...
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, yaklaşık bir ay önce milli petrol şirketi Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıların ardından küresel petrol ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında, petrol piyasasında yaşanan gelişmeler ele alındı. Toplantıda, Suudi Arabistan'ın 14 Eylül'de Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıların ardından, küresel petrol ihtiyacını karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.
- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.
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