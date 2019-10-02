Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı katledilişinin 1. yılında anılıyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilişinin yıl dönümünde anılıyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 1. ölüm yıl dönümünde katledildiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anma etkinliği düzenliyor. Törene Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı’nın arkadaşları da katılıyor. Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girdiği saat 13.14’te saygı duruşuyla başlayacak olan törende katılımcılar birer konuşma yapacak. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende Kaşıkçı anısına yapılan anıtın da açılışı gerçekleştirilecek.

(Murat Horoz/İHA)