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Taksim Meydanı'nda "Zafer Haftası Sergisi"

- 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan "Zafer Haftası Sergisi" açıldı

Genel 30.08.2019, 08:57
Taksim Meydanı'nda

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Zafer Haftası Sergisi" ziyarete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan Taksim Meydanı'ndaki serginin açılışı, Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenin ardından yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e sergiyi gezdirerek bilgi verdi.

Sergide 30 Ağustos Zaferi'ne ilişkin çok sayıda fotoğraf ve belge vatandaşlara gösteriliyor.

Sergi, 1 hafta süreyle meydanda vatandaşların ziyaretine açık olacak.



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