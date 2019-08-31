Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu devam ediyor
İstanbul’da taksi ücretlerine gelen zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, yetkili servis noktalarına akın etti. Bağcılar’daki yetkili servis önünde gündüz saatlerinde cadde üzerinde yoğun taksi kuyruğu oluştu.
İstanbul’da taksi ücretlerine gelen zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, yetkili servis noktalarına akın etti. Bağcılar’daki yetkili servis önünde gündüz saatlerinde cadde üzerinde yoğun taksi kuyruğu oluştu.
İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapıldığının açıklanması üzerine, taksi sürücüleri araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncellemek için yetkili servis noktalarına akın etti. Yeni tarife üzerinden yolcu taşıyacak olan taksiciler Bağcılar’da sıranın kendilerine gelmesi için cadde üzerinde yoğun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelen sürücü muayene istasyonunda evrak işlemlerinin tamamlanmasıyla, servis görevlilerinin ayar yüklemesi ve mühür işleminin ardından 500 Lira ödeyerek işlemlerini gerçekleştiriyor.
Taksimetre kuyruğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
(Armağan Yılmaz/İHA)
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