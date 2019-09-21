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Tamamen milli: İlk fiili atışında hedefi tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre ’Savaş Yönetim Sistemi ADVENT’ ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.
Genel 21.09.2019, 14:33
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre ’Savaş Yönetim Sistemi ADVENT’ ile TCG KINALIADA gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.(Mehmet Kalay/İHA)
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