Tanıtım filmleri, yurt dışında Türkiye'nin değerlerini anlatacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin sunulduğu yeni tanıtım filmleri yurt dışındaki televizyonlarda ve çeşitli mecralarda gösterilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iki gün önce Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıkladığı toplantıda, 2020'de kullanılacak ve tanıtım kampanyasının temelini oluşturacak yeni reklam filmlerini de katılımcılarla paylaştı.

2023 Turizm Stratejisindeki hedeflere uygun çekilen ve farklı mecralarda gösterilecek 90 saniyelik "2020 Türkiye Tanıtım Filmi" ile 8 kısa film turizmciler tarafından büyük ilgi gördü.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, "2020 Türkiye Tanıtım Filmi" için 98 kişilik bir ekip, 5 ayrı şehirde, on ayrı mekanda çalışma yürüttü.

Turunçpınarı, Cennet Koyu, Babadağ, Patara, Kekova, Kapadokya, Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki Karanlık Kilise, Kaş yolu, Hierapolis ve İstanbul'daki çalışmaların yanı sıra, Kelebekler Vadisi, Yassıca Adası, Suluada, Göcek Koyları, Kaş- Fethiye yolu ve Ölüdeniz'de de drone çekimleri gerçekleştirildi.

Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan film, Türkiye'nin kültürel zenginliklerine ve derinliğine vurgu yapıyor.



Seyahatin, deneyim odaklı, yenilikçi ve farklı bir yaklaşımla anlatıldığı filmde, Türkiye'nin doğasına, tarihine, kültürel hazinelerine, inanç noktalarına, gastronomisine, alışveriş, moda ve sanat dünyası ile eğlence yaşamına yer veriliyor.

- 8 kısa film dünya televizyonlarında



90 saniyelik "2020 Türkiye Tanıtım Filmi"nın yanı sıra, daha çok dijital mecralarda yayınlanacak 8 kısa film de oluşturuldu. 10-15 saniyelik hikayeler olarak kurgulanan kısa filmler sosyal medya kanalları dışında dünya televizyonlarında "seri reklam" tarzında da yayınlanacak.



Tanıtım filmlerinde, Türkiye'nin, özgün seyahat ve keşif deneyimi için ideal bir adres, aile seyahati için aranan bir destinasyon olduğu vurgulanıyor.

Yeni tanıtım filmleri, tüm versiyonlarıyla Bakanlığın 2020 yılında düzenleyeceği entegre pazarlama kampanyasının temelini oluşturacak.

- Denizden tarihe Türkiye'nin tüm güzellikleri

"Yamaç Paraşütü", "Hamam", "Kapadokya", "Tekne-Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı", "Suda Dans" ve "Kedi" temasıyla hazırlanan filmler Türkiye'den renkli görüntüler sunuyor.

"Tekne-Atlayış" temalı filmde, anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir ailenin tekneden suya atlayışı, doğa manzarası eşliğinde izleyiciye sunuluyor.

Peri bacalarının göz kamaştıran silueti, "Kapadokya" isimli filmde paylaşılıyor. Filmde bir turistin balonla uçarken yaşadığı heyecan ve mutluluk İngilizce "aspiration" (nefes alma) alt yazısıyla izleyiciye sunuluyor.

- Doğa ile tarih iç içe

"Martı" isimli kısa filmde, İstanbul'da vapurda bir turistin martılara simidini bölerek atması yer alıyor. Filmde arka planda vapurun direğindeki Türk bayrağı ile Topkapı, Yeni Cami, Galata Kulesi, Ayasofya ve Süleymaniye Camilerinin görüntüsü ekranlara yansıyor.

Kültürel ve tarihi unsurların harmanlanarak aktarıldığı filmlerden, "Kedi" temalı tanıtım filminde, bir mekanda Türk kahvesini yudumlayan Uzak Doğulu turistin sevdiği kedi konu ediliyor.

Ege kıyılarını gökyüzünden keşfe çıkan iki turistin izlenimleri "Yamaç Paraşütü"nde, bir ailenin tarihle iç içe olduğu yüzme deneyimine ilişkin görüntüler "Antik Havuz" temalı filmde aktarılıyor.