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Tanklar sınır hattında konuşlandırıldı

Barış Pınarı Harekatı’na takviye amaçlı gönderilen tanklar, sınır hattında konuşlandırıldı.

Genel 17.10.2019, 13:53 17.10.2019, 14:07
Tanklar sınır hattında konuşlandırıldı

Barış Pınarı Harekatı’na takviye amaçlı gönderilen tanklar, sınır hattında konuşlandırıldı.

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün geride kaldı. Suriye’nin Tel Abyad kentini terörden temizleyen Türk askeri ve Suriye Milli Ordu askerleri, güneye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Yaklaşık bin 200 kilometrekare alanın teröristlerden arındırıldığı bölgelere tank sevkıyatı yapıldı. Gece saatlerinde sınıra gelen tanklar, birliklerinden çıkarak sınır hattına girdi. Vatandaşların sevgi gösterisi arasında sınıra giden tanklar, namlularını terör hedeflerine çevirdi.

(Şİ-SD-HA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#hedef #terör #namlu #tank #Barış Pınarı Harekatı
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