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Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kaldı
İstanbul’da uyarıların ardından başlayan yağış nedeniyle tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kalırken, bir çocuk ise avluda oluşan birikintiyi yüzerek eğlence haline getirdi.
Genel 17.08.2019, 17:39 17.08.2019, 17:43
İstanbul’da uyarıların ardından başlayan yağış nedeniyle tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kalırken, bir çocuk ise avluda oluşan birikintiyi yüzerek eğlence haline getirdi.
Caminin müezzini su baskınını anlatarak, “Burada su baskını sürekli oluyor. Yağmur başladığında ben buradaydım, camları kapattım içeriye su giriyordu. Esnaf arkadaşlar yardımcı oldu. Bir ailede içeriye sığındı, su basacağını tahmin etmediler ve içerde mahsur kaldılar. Elektrik kaçağı da oldu. biz onu tespit ederek hemen müdahale ettik. Yetkililere haber verdik” dedi. (Ufuk Kıvık/İHA)
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