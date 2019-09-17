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Tarihi köprü yükselmeye devam ediyor

Çanakkale Boğazı’nda inşası aralıksız olarak süren ve 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları arasındaki bağ kirişi montajına başlandı.

Genel 17.09.2019, 15:49 17.09.2019, 16:56
Tarihi köprü yükselmeye devam ediyor

Çanakkale Boğazı’nda inşası aralıksız olarak süren ve 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları arasındaki bağ kirişi montajına başlandı.

18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve hızla yükselmeye devam eden tarihi köprünün kule kesonları üzerine ilk blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselmeye başlamıştı. Geçen ay yükselmeye başlayan ayaklar arasına bağ kirişi montajına da başlandı. Sürdürülen çalışma sebebiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişine çift yönlü kapatıldı.

Gelibolu’nun Sütlüce ve Lapseki’nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen köprünün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını simgelemesi amacıyla orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık aynı zamanda dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olma özelliğini de beraberinde getiriyor.

Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#1915 Çanakkale Köprüsü #tarihi köprü #çanakkale
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