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Tarihi köprünün ayakları yükseliyor

Çanakkale’de temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan ’1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yaklaşık 3 ay önce batırılan Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde 318 metre uzunluğundaki ayaklar yükselmeye devam ediyor. Aralıksız süren inşaat çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. Köprü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilkler arasında yer alacak.

Genel 23.08.2019, 10:46 23.08.2019, 11:06
Tarihi köprünün ayakları yükseliyor
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Çanakkale’de temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan ’1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yaklaşık 3 ay önce batırılan Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde 318 metre uzunluğundaki ayaklar yükselmeye devam ediyor. Aralıksız süren inşaat çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. Köprü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilkler arasında yer alacak.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu’nun Sütlüce Mevkiisi arasında yapılacak olan köprünün inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisinde yükselecek 318 metrelik ayaklarını oluşturacak ilk bloklar, kule kesonları üzerine yerleştirildi. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprünün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor.

Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü #çanakkale #tarihi köprü
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