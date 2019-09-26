Tarihi Sultanahmet Meydanı’nda polisten drone ile anons
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor.
Genel 26.09.2019, 13:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor.
UYARILAR DRONE İLE YAPILIYOR
Kullanılan drone’lar istendiği takdirde termal kamera takmak için de uygun. Drone’ların bir başka özelliği ise hava araçlarının kendilerini uzak mesafelerden fark edebilmesi. Farklı dillerde yapılan anonslarla havadan meydan ve çevresini izleyerek yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Drone ile aynı zamanda vatandaşlara ihtiyaç duyulması anında uyarılar da yapılabiliyor.(İHA)
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