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Tarlada çapadan internette sörfe

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bilgisayar kursuna giden köylü kadınlar internette sörf yapmanın tarlada çapa yapmaktan daha zor olduğunu söyledi. Kursun ilk bölümünde bilgisayar kullanmayı öğrenen köylü kadınlar ilerleyen dönemlerde akıllı telefon ile facebook ve instagram eğitimi alacaklar.

Genel 07.09.2019, 09:21
Tarlada çapadan internette sörfe

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bilgisayar kursuna giden köylü kadınlar internette sörf yapmanın tarlada çapa yapmaktan daha zor olduğunu söyledi. Kursun ilk bölümünde bilgisayar kullanmayı öğrenen köylü kadınlar ilerleyen dönemlerde akıllı telefon ile facebook ve instagram eğitimi alacaklar.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yeniden yapılan Halk Eğitim Merkezi 2019-2020 eğitim öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde köylü kadınlar en çok Bilgisayar ve Teknoloji sınıfına rağbet gösterdi. 23 kursiyerin bilgisayar kullanmayı öğrendiği sınıfta köylü kadınların bir kısmı internette ne var ne yok öğrenmek istediklerini belirtirken kimisi ise eşlerine mektup yazmak istediklerini söyledi.

Daha önce hiç bilgisayar kullanmadığını belirten Hanife Diken, "Daha önce bilgisayarın faresini çocuklar oynarken görmüştüm. Şimdi kullanıyorum kolaymış" dedi. Bilgisayarın nereden açıldığını bilmezken şimdi torunlarının ve çocuklarının isimlerini yazdığını belirten Safiye Doğan ise "İyice öğrenip eşime mektup yazmak istiyorum" diye konuştu.

Kafiye Uyar isimli kadın ise bilgisayarda önce çocukları ardından torunlarının ismini yazdı. Uyar, bilgisayar kullanmayı iyice öğrenip "İnternette ne var, ne yok haberdar olmak istiyorum" dedi.

Öte yandan Bilgisayar kullanımı ile başlayan kursun ilerleyen dönemlerinde ise kursiyere akıllı telefon kullanımı ile sosyal medya facebook ve instagram kullanımı öğretilecek. Merkezde 23 kadın kursiyerin bilgisayar ve teknoloji dersi gördüğünü anlatan Bilgisayar Öğretmeni Ali Yıldırım, "Orhaneli’de daha çok ileri yaştaki insanlar bizim kurslarımıza talip oluyorlar. Elimizden geldiği kadar onlara teknolojiyi sevdirmeye çalışıyoruz. Bilgisayarı sevdirip öğretmeye çalışıyoruz. Onlara faydalı olmak için üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz. En çok akıllı telefonu kullanma konusunda bilgi istiyorlar. Önce bilgisayar kullanımı konusunda kendilerini bilgilendiriyoruz. Kursumuzun ilerleyen dönemlerinde akıllı telefon kullanımı ile ilgili sosyal medya kullanımı facebook, instagram gibi çeşitli sosyal medya kullanımları ile ilgili de yardımcı oluyoruz. Kadınlarımız tarladan çıkıp sosyal medya kursuna geliyorlar" diye konuştu.

(Mustafa Bülent Değirmen/İHA)
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