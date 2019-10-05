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Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

- Eskişehir'de tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlı yakalandı

Genel 05.10.2019, 18:58
Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü.

Yunus Ö. (22) ile Eşref Santur (33) arasında Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'taki bir evde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yunus Ö, ruhsatsız pompalı tüfekle eniştesi Santur'a ateş etti. Eşref Santur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Yunus Ö. ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus Ö'nün ilk ifadesinde, eniştesi Santur'u, eşini taciz ettiği iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

#cinayet #enişte #eskişehir #Pompalı tüfek
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