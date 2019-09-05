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Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı

- Hastaneye kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği öğrenildi

Genel 05.09.2019, 11:13 05.09.2019, 12:20
Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kavgada bir kişinin kulağını ısırarak koparan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde Ömer C. (25) ile Onur E. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E, Ömer C'nin sol kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı.

112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlı ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.

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