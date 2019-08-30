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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde iki katlı binada yaşayan Ceylan D. (75) ile oğlu Ömer D. (46) arasında henüz...
Genel 30.08.2019, 08:55
ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde iki katlı binada yaşayan Ceylan D. (75) ile oğlu Ömer D. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Ömer D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ömer D'nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Baba Ceylan D. ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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