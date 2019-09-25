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Tartıştığı tuvalet çalışanını boğazından bıçakladı
- Aydın'da eksik para verme gerekçesiyle tartıştığı görevliyi bıçakla boğazından yaraladığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı
Genel 25.09.2019, 20:33
AYDIN (AA) - Aydın'da tartıştığı tuvalet görevlisini boğazından bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
İddiaya göre, Bey Camisi'nin bahçesinde yer alan tuvalete giden C.K (62), tuvalet çalışanı B.S'ye (30) 1 lira verdi. B.S'nin, ücretin 1,5 lira olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden ikili, vatandaşların müdahalesi üzerine ayrıldı ve karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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