Taş Medreseliler Genel Başkanı Naim Yanık, ortak bir maziye sahip olmanın gururu ile kutsal vatanı karşılıksız sevmenin bedelini ödemiş olmanın onurunu yaşadıklarını belirterek "Kanımızla sulayıp,al bayrak yaptığımız vatanımızda, bin yıldır bu topraklarda hükmederek var olan bizler; dün olduğu gibi, yurdumuzu parçalayıp yok etmek isteyenlere karşı, göğsümüzü siper ederek karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

12 Eylül darbesinin kıydığı Ülkücü Şehitlerden Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edilişinin seneyi devriyesinde sosyal medyadan Türk milletine çağrıda bulunan Taş Medreseliler Genel Başkanı Naim Yanık, " Bugün de,yarın da 'Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlâk ve faziletiyle' bizi biz yapan kutsal davamızın siyasi teşekkülü; Milliyetçi Hareket Partimizin etrafında kenetlenip, var olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ŞEHİT VE GAZİLERİN ÜLKÜDAŞIYIZ"

Taş Medreseliler Derneği Genel Başkanı Naim Yanık'ın "Taş Medrese Gönül Erlerinden Türk milletine çağrı" başlıklı açıklaması şöyle:

"Bizler;Zindanlarda,gençliğini tutsak olarak geçirmiş,ömür törpülemiş,her türlü haksızlıklara uğramış,taş medrese mezunlarıyız.

Bizler; kanını ve canını bu ülke için feda etmiş,şehit ve gazilerin ülküdaşlarıyız.

Bizler; cesaret, kararlılık ve mücadelesiyle destanlaşan, Ülkücü Hareketin serdengeçtileriyiz…!

Bizler; zalimlerin, insanlık suçu en sadist işkencelerinin, bedenlerinde ve ruhlarında uygulanan mazlumlarıyız.

KÖTÜLERİN ZULMÜNE TESLİM OLMADIK

Bizler; adaletsizliğin hüküm sürdüğü karanlık bir dönemin mağdurları değil,kötülerin zulmüne teslim olmayan başı dik alnı açık mağrurlarıyız.

Bizler; ateşle imtihan olan bir nesilden geriye kalanların son temsilcileriyiz. Bizler; er meydanlarının erleriyiz. Bizler; savaş cephelerinin Alperenleriyiz.

Bizler; Mahpushanelerin Yusuf yüzlüleriyiz. Bizler; Türk-İslam Ülküsünün baş eğmeyen Ülkü erleriyiz.

Bu gün burada; ortak bir maziye sahip olmanın gururu, bu kutsal vatanı karşılıksız sevmenin bedelini ödemiş olmanın onuruyla bir aradayız. Özlemlerimizi dindirmek, hasretle kucaklaşmak, dostluğun, kardeşliğin, adamlığın ne kadar yüce bir duygu olduğunu, cümle aleme göstermek için bir aradayıZ.

YIKIM PROJELERİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Yüce Türk Milleti…

Bayrak İnmesin, Ezan dinmesin, Vatan bölünmesin diyerek; dün iman ettiğimiz, inandığımız ülküler uğruna; kanımızı, canımızı, gençliğimizi, istikbalimizi, tüm varlığımızı, seve seve feda ve helal eden bizler; kokuşmuş sistemle, vurguncu düzenle kol kola, sırt sırta, ülkücü yürekleriyle mücadele eden bizler; Rus ve Çin bayrağı taşıyanlara karşı, ellerimizde Türk Bayrağı ile Milletimizin hürriyeti ve Ülkemizin bağımsızlığı için, karşı koyan bizler; Amerika’nın uşaklığını yapan 12 Eylül darbecilerine ve işkencecilerine baş verip, baş eğmeyen bizler; çizgisinden sapmadan, mazisine ihanet etmeden namusuyla ve şerefiyle yaşayan bizler; bir kez daha buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Okyanus ötesi yönetimlerin ve işbirlikçilerinin mukaddes vatanımızı bölmeye çalışmasına, sessiz kalmayacağız. Yıkım projelerine,teslim olmayacağız. Kanımızla sulayıp,al bayrak yaptığımız vatanımızda,bin yıldır bu topraklarda hükmederek var olan bizler; dün olduğu gibi, yurdumuzu parçalayıp yok etmek isteyenlere karşı,göğsümüzü siper ederek karşı durmaya devam edeceğiz.

Bugün de,yarın da ‘’Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle’’ bizi biz yapan kutsal davamızın siyasi teşekkülü; Milliyetçi Hareket Partimizin etrafında kenetlenip, var olmaya devam edeceğiz. Tanrı, Türk’ü korusun ve yüceltsin."