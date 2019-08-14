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Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul Yolunda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Genel 13.08.2019, 23:55 14.08.2019, 00:05

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul Yolunda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayıp, trafikte çile çekmek istemeyen tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesindeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri’den itibaren TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yoğunluk haritasında ise Silivri girişinden itibaren bazı bölgelerdeki yoğunluğun kırmızı olduğu görüldü.

(İHA)

#dönüş görüntüleri #tatil dönüşü #tatil #kurban bayramı #Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
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