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Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar
Tekirdağ’daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.
Genel 10.08.2019, 10:54
Tekirdağ’daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.
Kuyruğun başı var sonu yok
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan feribot iskelelerinde araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.(İHA)
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