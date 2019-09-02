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Tatvan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları...

Genel 02.09.2019, 11:20
Tatvan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Tatvan kırsalında bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

#"terörle mücadele" #bitlis #Tatvan
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