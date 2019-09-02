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Tatvan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları...
Genel 02.09.2019, 11:20
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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