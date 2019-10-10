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"Tavaf" sergisi 12 Ekim'de açılacak

- Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun hac ve umrenin şartlarından olan tavafı merkezine alan sergisi, 12 Kasım'a kadar görülebilecek

Genel 10.10.2019, 16:26

İSTANBUL (AA) - Ertuğrul Berberoğlu'nun "Tavaf" isimli resim ve heykel sergisi, 12 Ekim'de açılacak.

Berberoğlu'nun rölyef, heykel ve farklı boyutlarda onlarca eserinden oluşan sergi, Kelimat Sanat Evi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçının pek çok farklı malzeme kullanarak oluşturduğu yapıtlar, üç katta ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Hac ve umrenin şartlarından olan tavafı merkezine alan sergi, 12 Kasım'a kadar görülebilecek.


#sergi #resim #Kelimat Sanat Evi #Heykel #Ertuğrul Berberoğlu #Tavaf
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