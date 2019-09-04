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Tayland ve Myanmar'dan sınır ötesi iş birliğini geliştirme kararı
ANKARA (AA) - Tayland ve Myanmar, uyuşturucu kaçakçılığı, Myanmarlı mültecilerin iadesi ve yasa dışı balıkçılık gibi sınır ötesi konularda iş birliğini geliştirmek üzere anlaştı.Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Tayland...
Genel 04.09.2019, 14:58 04.09.2019, 16:14
ANKARA (AA) - Tayland ve Myanmar, uyuşturucu kaçakçılığı, Myanmarlı mültecilerin iadesi ve yasa dışı balıkçılık gibi sınır ötesi konularda iş birliğini geliştirmek üzere anlaştı.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Tayland ve Myanmar, uyuşturucu kaçakçılığı, Myanmarlı mültecilerin iadesi, yasa dışı balıkçılık ve ulus ötesi meseleler konularda iş birliğini güçlendirmek üzere anlaşmaya vardı.
Öte yandan iki ülke, eğitim ve askeri eğitim alanlarında iş birliğini geliştirme konusunda da anlaşmıştı.
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