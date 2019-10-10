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Taylan'da yeni bir dinozor türü bulundu
ANKARA (AA) - Tayland'da köpek balığındaki gibi keskin dişlere sahip yeni bir dinozor türü keşfedildi.Tayland'ın orta kesiminde Ban Saphan Hin bölgesinde yapılan kazılarda 113 milyon yıl önce yaşamış "Siamraptor suwati"...
Genel 10.10.2019, 13:07
ANKARA (AA) - Tayland'da köpek balığındaki gibi keskin dişlere sahip yeni bir dinozor türü keşfedildi.
Tayland'ın orta kesiminde Ban Saphan Hin bölgesinde yapılan kazılarda 113 milyon yıl önce yaşamış "Siamraptor suwati" ismi verilen yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu.
Araştırmayı yürüten paleontologlar, "Siamraptor suwati"nin fosilinin çok iyi korunduğunu ve etçil olan kısa ön ve uzun arka bacaklı dinozor türünün tarihine ışık tutacağını vurguladı.
Keşfin ayrıntıları PLOS One dergisinde yayımlandı.
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